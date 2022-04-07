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Тренер Трусовой: месяц назад Саша пришла и сказала, что она самая неумелая в танцах

Тренер Трусовой: месяц назад Саша пришла и сказала, что она самая неумелая в танцах
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Тренер по танцам Анастасия Юрасова рассказала о совместной работе с серебряным призёром Олимпийских игр российской фигуристкой Александрой Трусовой.

«Месяц назад ко мне пришла Саша Трусова и сказала, расстроенная: «Мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается».

Честно скажу, более застенчивого чемпиона я ещё не знала. Я ей пообещала, что скоро всё изменится.

И вот прошёл всего месяц, и я с гордостью представляю результат Саши. Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но всё же я с гордостью вам покажу Сашу.

У нас всё получается, Саш», – написала Юрасова у себя в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Трусова опубликовала в своём телеграм-канале новый пост. В видео показано, как спортсменка вне тренировочного катка исполняет эффектный танец на каблуках.

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