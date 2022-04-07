Тренер Трусовой: месяц назад Саша пришла и сказала, что она самая неумелая в танцах

Тренер по танцам Анастасия Юрасова рассказала о совместной работе с серебряным призёром Олимпийских игр российской фигуристкой Александрой Трусовой.
«Месяц назад ко мне пришла Саша Трусова и сказала, расстроенная: «Мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается».
Честно скажу, более застенчивого чемпиона я ещё не знала. Я ей пообещала, что скоро всё изменится.
И вот прошёл всего месяц, и я с гордостью представляю результат Саши. Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но всё же я с гордостью вам покажу Сашу.
У нас всё получается, Саш», – написала Юрасова у себя в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 7 апреля, Трусова опубликовала в своём телеграм-канале новый пост. В видео показано, как спортсменка вне тренировочного катка исполняет эффектный танец на каблуках.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 7 апреля 2022
-
16:58
-
16:52
-
14:23
-
11:24
-
09:12
-
07:45
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:30
-
20:38
-
20:25
-
19:52
-
19:28
-
19:08
-
18:52
-
16:59
-
16:54
-
15:16
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:00
-
11:48
-
11:31
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
09:24
- 5 апреля 2022
-
23:21
-
22:32
-
22:12
-
20:05
-
19:37
-
19:12