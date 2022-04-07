Жулин отреагировал на танец Трусовой в стиле стрип-пластики
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр и тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал танец Александры Трусовой в стиле стрип-пластики.
Фигуристка занималась новым для неё видом хореографии в течение месяца.
«Я счастлив, что обсуждается такая тема. Думаю, никакого вреда от этого танца Саша не принесёт. Вон Милохин всё подряд выкладывал у себя в социальных сетях. А у него миллиарды подписчиков. Повторюсь, я рад, что вы обсуждаете Сашу Трусову. У меня нет никаких замечаний, она молодец», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».
17-летняя фигуристка не выступала после Олимпийских игр в Пекине, где завоевала серебряную медаль, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков в одной программе на официальных соревнованиях.
Новость по темеАлександра Трусова исполнила зажигательный танец на каблуках
Комментарии
- 7 апреля 2022
-
17:27
-
16:58
-
16:52
-
14:23
-
11:24
-
09:12
-
07:45
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:30
-
20:38
-
20:25
-
19:52
-
19:28
-
19:08
-
18:52
-
16:59
-
16:54
-
15:16
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:00
-
11:48
-
11:31
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
09:24
- 5 апреля 2022
-
23:21
-
22:32
-
22:12
-
20:05
-
19:37
Партнерский контент