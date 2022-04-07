Жулин отреагировал на танец Трусовой в стиле стрип-пластики

Двукратный призёр Олимпийских игр и тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал танец Александры Трусовой в стиле стрип-пластики.

Фигуристка занималась новым для неё видом хореографии в течение месяца.

«Я счастлив, что обсуждается такая тема. Думаю, никакого вреда от этого танца Саша не принесёт. Вон Милохин всё подряд выкладывал у себя в социальных сетях. А у него миллиарды подписчиков. Повторюсь, я рад, что вы обсуждаете Сашу Трусову. У меня нет никаких замечаний, она молодец», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».

17-летняя фигуристка не выступала после Олимпийских игр в Пекине, где завоевала серебряную медаль, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков в одной программе на официальных соревнованиях.