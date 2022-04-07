Рудковская — о танце Трусовой: молодец, не сидит в одних штанишках

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская оценила танец Александры Трусовой в стиле стрип-пластики.
Фигуристка занималась новым для неё видом хореографии в течение месяца.
«Она молодец. Девочка развивается, очень классно. Мне очень понравилось, было неожиданно. Я считаю, что человек, который развивается в разных направлениях, стремится быть лучше, двигается вперёд. Не сидит на одном месте, развивает пластику. Думаю, что у неё очень хорошие шансы себя реализовать в разных направлениях. Это красиво и здорово. Я считаю, сейчас Саша — украшение любого шоу. Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально. Ещё будут сюрпризы, она многогранна. Не удивлюсь, если она встанет на балетные пуанты и будет развивать себя в разных направлениях», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».
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