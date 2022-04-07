Евгения Медведева попробовала себя в танцах на каблуках

Вслед за Александрой Трусовой танцами в стиле стрип-пластики занялась ещё одна знаменитая фигуристка. Фрагмент зажигательного танца на каблуках опубликовала в своём телеграм-канале двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

«Наконец-то дошла до танцев», — подписала Медведева ролик.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Ранее Медведева снялась в фотосессии для мужского журнала MAXIM, а также приняла участие ещё в одной необычной съёмке в купальнике.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но из-за травм пока не выходила на лёд. Она участвует в ледовых шоу и телепроектах, получает образование и работает ведущей.