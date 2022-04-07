MAXIM показал бэкстейдж-видео откровенной фотосессии Евгении Медведевой

Мужской журнал MAXIM показал, что осталось за кадром нашумевшей откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой. 22-летняя спортсменка сфотографировалась в бассейне в различных купальниках и топлес. В бэкстейдже видно, что во время съёмок Евгения была раскованна и много улыбалась.

Видео можно посмотреть на канале MAXIM Russia в YouTube.

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но из-за травм пока не выходила на лёд. Она участвует в ледовых шоу и телепроектах, получает образование и работает ведущей.

Недавно Медведева анонсировала новую необычную фотосессию в купальнике.