MAXIM показал бэкстейдж-видео откровенной фотосессии Евгении Медведевой
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Мужской журнал MAXIM показал, что осталось за кадром нашумевшей откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой. 22-летняя спортсменка сфотографировалась в бассейне в различных купальниках и топлес. В бэкстейдже видно, что во время съёмок Евгения была раскованна и много улыбалась.
Видео можно посмотреть на канале MAXIM Russia в YouTube.
Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но из-за травм пока не выходила на лёд. Она участвует в ледовых шоу и телепроектах, получает образование и работает ведущей.
Недавно Медведева анонсировала новую необычную фотосессию в купальнике.
Новость по темеЕвгения Медведева снялась в необычной фотосессии
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