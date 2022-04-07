Камила Валиева показала фото из сказочной фотосессии для PEOPLETALK

Российская фигуристка Камила Валиева показала снимки из фотосессии для глянцевого журнала PEOPLETALK. На фотографиях 15-летняя спортсменка изображена в бальных платьях: белом с глубоким декольте и голубом с юбкой из прозрачной ткани. Её образ напоминает сказочную принцессу.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, обновила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что в декабре 2021 года она сдала положительный тест на допинг. Вручение олимпийского золота сборной России МОК отложил до окончания расследования.
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