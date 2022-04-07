Хореограф группы Тутберидзе оценил танец Трусовой в стиле стрип-пластики

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил танец Александры Трусовой в стиле стрип-пластики.

Фигуристка занималась новым для неё видом хореографии в течение месяца.

«Сашенька, не слушай никого! Видео — бомба, ничего пошлого, ничего вульгарного, мне понравилось точно. И отлично, что ты пошла и смело попробовала что-то новенькое. Я знаю как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть — это новое ощущение себя. Ты молодец! Одно жаль, если я вам такое в танцзале буду давать, меня не поймут и уволят», — написал Железняков в соцсетях.

17-летняя фигуристка не выступала после Олимпийских игр в Пекине, где завоевала серебряную медаль, впервые в истории приземлив пять четверных прыжков в одной программе на официальных соревнованиях.