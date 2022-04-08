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Илья Авербух объяснил, как удержать российских фигуристов от искушения сменить гражданство

Илья Авербух объяснил, как удержать российских фигуристов от искушения сменить гражданство
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что, по его мнению, нужно делать, чтобы российские фигуристы не задумывались о смене гражданства на фоне отстранения от международных соревнований.

«Я думаю, что здесь в первую очередь речь идёт не о состоявшихся топ-спортсменах и тренерах. Им даже менять гражданство очень сложно по правилам ISU: придётся пропускать несколько сезонов. К тому же они уже вкусили, что такое выступать за Россию, и я думаю, что они никуда не перейдут. Скорее, это касается молодой плеяды спортсменов — нашей будущей опоры, которых мы можем ещё даже не знать.

В общем, могут уехать те ребята, которые хотят выступать здесь и сейчас и ещё не были задействованы за сборную России. У них может возникнуть такое искушение, чтобы не терять практику. Тем самым наш ближайший резерв может начать истекать. Поэтому очень важно поддерживать фигуристов и мотивировать большим количеством внутренних турниров», — цитирует Авербуха «Газета.ру».

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