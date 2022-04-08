Илья Авербух объяснил, как удержать российских фигуристов от искушения сменить гражданство

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что, по его мнению, нужно делать, чтобы российские фигуристы не задумывались о смене гражданства на фоне отстранения от международных соревнований.
«Я думаю, что здесь в первую очередь речь идёт не о состоявшихся топ-спортсменах и тренерах. Им даже менять гражданство очень сложно по правилам ISU: придётся пропускать несколько сезонов. К тому же они уже вкусили, что такое выступать за Россию, и я думаю, что они никуда не перейдут. Скорее, это касается молодой плеяды спортсменов — нашей будущей опоры, которых мы можем ещё даже не знать.
В общем, могут уехать те ребята, которые хотят выступать здесь и сейчас и ещё не были задействованы за сборную России. У них может возникнуть такое искушение, чтобы не терять практику. Тем самым наш ближайший резерв может начать истекать. Поэтому очень важно поддерживать фигуристов и мотивировать большим количеством внутренних турниров», — цитирует Авербуха «Газета.ру».
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 8 апреля 2022
-
14:00
-
13:40
-
08:24
- 7 апреля 2022
-
23:30
-
22:38
-
21:44
-
20:59
-
20:08
-
19:28
-
17:27
-
16:58
-
16:52
-
14:23
-
11:24
-
09:12
-
07:45
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:30
-
20:38
-
20:25
-
19:52
-
19:28
-
19:08
-
18:52
-
16:59
-
16:54
-
15:16
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:00
-
11:48
-
11:31