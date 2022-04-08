Татьяна Тарасова уверена, что у Ильи Авербуха получится стать тренером

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение призёра Олимпийских игр, хореографа и постановщика Ильи Авербуха стать тренером. Ранее 48-летний Авербух объявил о начале своей тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

«У Авербуха обязательно получится. У него везде получается, потому что он талантливый человек.

Какой бы совет могла дать? Советы дают тогда, когда их спрашивают. А он у меня совета не спрашивал — правильно делает», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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