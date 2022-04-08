Жулин: убеждён, у Авербуха получится быть тренером. Главное, чтобы было где выступать
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение призёра Олимпийских игр, хореографа и постановщика Ильи Авербуха стать тренером. Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.
«Я убеждён, что у Авербуха получится. Он хороший специалист и очень хороший хореограф – всё это совместится в одно целое. Самое главное, чтобы, когда Авербух будет работать со спортсменами, им было где выступать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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