Фигурист Ерёменко будет тренером в команде Авербуха

Тренер Александр Свинин сообщил, что 24-летний российский фигурист Игорь Ерёменко, выступавший в танцах на льду с Софьей Шевченко, принял решение о завершении карьеры и пробует свои силы в качестве тренера. Ерёменко начнёт работу в команде Ильи Авербуха.
Около месяца назад дуэт Шевченко/Ерёменко распался, так как 20-летняя Софья решила сосредоточиться на учёбе. Игорь продолжил тренировки в поисках новой партнёрши.
«Ерёменко закончил карьеру в спорте, это было его решение. Сейчас Игорь решил попробовать себя в тренерской работе с командой Ильи Авербуха», — приводит слова Свинина ТАСС.
Шевченко и Еремёнко являются победителями финала Гран-при среди юниоров, бронзовыми призёрами юниорского чемпионата мира. В сезоне-2020/2021 дуэт был четвёртым на чемпионате России.
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