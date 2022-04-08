Авербух рассказал, в каком качестве Татьяна Тарасова примет участие в своём юбилейном шоу

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, в каком качестве тренер Татьяна Тарасова примет участие в ледовом шоу, посвящённом её 75-летнему юбилею.
Гала-представление в честь юбилея Тарасовой пройдёт 15 и 16 апреля в Лужниках.
«Будет ли присутствовать на арене Тарасова? Да, она делает ежедневную зарядку и готовится к этому вечеру (смеётся). Мы ей всё рассказываем: кто что будет делать, кто будет выступать.
Также на данный момент мы планируем, что Татьяна Анатольевна будет на сцене и вместе с Алексеем Ягудиным будет вести это шоу. Я думаю, что многие соскучились по её голосу.
К сожалению, по состоянию здоровья Татьяна Анатольевна пока не может комментировать соревнования, но я думаю, что здесь мы её услышим и увидим — именно с её тарасовским характером», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».
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