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Роднина — о решении Авербуха тренировать: спортивная программа и шоу — это разные вещи

Роднина — о решении Авербуха тренировать: спортивная программа и шоу — это разные вещи
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Депутат Государственной Думы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение продюсера и хореографа Ильи Авербуха начать активную тренерскую карьеру.

«Получится ли у Ильи Авербуха стать хорошим тренером? Не знаю. Давайте посмотрим сперва на его результаты. Потенциал может быть у всех. А дальше – уже как ты его реализуешь. Бывают люди очень талантливые, а результаты незначительные. Бывает наоборот. Для него постановки – это что-то привычное. Но спортивная программа и шоу – это разные вещи. Если у него есть это желание, то замечательно. Буду только рада за него. Я так понимаю, ему надоело ездить», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Авербух планирует тренировать танцевальные дуэты совместно с Еленой Масленниковой, которая является соавтором его ледовых проектов с 2006 года.

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