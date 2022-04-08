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Лайшев — о решении Авербуха тренировать: никому не подвластно переплюнуть Тутберидзе

Лайшев — о решении Авербуха тренировать: никому не подвластно переплюнуть Тутберидзе
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил решение продюсера и хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Авербух – настоящий патриот, мы видим это по его делам и работе. Я рад за Авербуха, что он решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Этери Георгиевну, она уникальный человек, гений», — приводит слова Лайшева Metaratings.

Авербух планирует тренировать танцевальные дуэты совместно с Еленой Масленниковой, которая является соавтором его ледовых проектов с 2006 года.

В танцевальном дуэте с Ириной Лобачёвой Авербух – серебряный призёр Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала Гран-при 2003 года, четырёхкратный чемпион России (1997, 2000—2002).

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