Евгений Плющенко ввёл вознаграждение за четверные прыжки в своей академии
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил, что спортсмены его академии отныне будут получать денежное вознаграждение за изучение новых четверных прыжков.
«Новый день — новые правила! Теперь за любой новый исполненный четверной прыжок спортсмены академии «Ангелы Плющенко» получают денежные вознаграждения от наших спонсоров! Никита Сарновский уже получил два конверта! Кто следующий?» — написал Плющенко в своих соцсетях.
В академии «Ангелы Плющенко» тренируются перспективные юниоры: Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Анастасия Зинина и Кирилл Сарновский, а также более молодые фигуристы. На днях академии, которая имеет собственный каток в Подмосковье, исполнилось пять лет.
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