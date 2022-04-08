Евгений Плющенко ввёл вознаграждение за четверные прыжки в своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил, что спортсмены его академии отныне будут получать денежное вознаграждение за изучение новых четверных прыжков.

«Новый день — новые правила! Теперь за любой новый исполненный четверной прыжок спортсмены академии «Ангелы Плющенко» получают денежные вознаграждения от наших спонсоров! Никита Сарновский уже получил два конверта! Кто следующий?» — написал Плющенко в своих соцсетях.

В академии «Ангелы Плющенко» тренируются перспективные юниоры: Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Анастасия Зинина и Кирилл Сарновский, а также более молодые фигуристы. На днях академии, которая имеет собственный каток в Подмосковье, исполнилось пять лет.