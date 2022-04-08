Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева отреагировала на шутку фаната о её откровенной фотосессии

Евгения Медведева отреагировала на шутку фаната о её откровенной фотосессии
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на шутку одного из своих фанатов в «Твиттере».

Ранее 22-летняя спортсменка снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM. Издание опубликовало не только получившиеся снимки, но и видеоролик о том, что осталось за кадром съёмки. Так, в одной из сцен ролика девушка-гримёр с помощью кисточки накладывает тон на грудь Евгении.

Пользователь с ником plumbum опубликовал скриншот этого момента и прокомментировал: «Если кто-то спросит меня про профессию мечты, я больше не буду думать». Медведева отреагировала на пост поклонника четырьмя плачущими от смеха эмодзи.

Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022