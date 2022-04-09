«Некоторые по 4 часа стоят около ледового дворца». Трусова — о популярности после ОИ-2022

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как повысилась её популярность после Игр-2022.

«Стало ли больше внимания после Олимпиады? После Олимпиады стали приходить, раньше мне казалось всегда больше женщины приходили болельщики и девочки маленькие, а сейчас приходят и стоят, некоторые просто с 3 часов до 7 стоят около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. Такого не было до Олимпиады», — сказала Трусова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

17-летняя Александра Трусова — серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021).

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