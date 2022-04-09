Трусова рассказала о собаке, которую она привезла из Пекина

Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как у неё появилась каждая из пяти собак.

«Первая — чихуахуа Тина, её мне подарили за двойной аксель. Когда я прыгнула двойной аксель, мне разрешили собаку, потому что я всегда хотела очень. Потом я поехала в Каунас на этап Гран-при юниорский, и там был королевский пудель красного окраса. Очень весёлый, очень мне понравился, и я сказала, что хочу такого, пообещали за тройной аксель. Но я подумала, что королевского не будем заводить, потому что тяжело, и завела карликового, но такого же красного. Это очень-очень хорошая собака, и её зовут Лана. Дальше завела хаски, потом завела Алиту, это басенджи, но у неё очень своенравный характер: она должна быть лидером, всё только она.

И последняя — Элла, полное имя — Круэлла в честь моей произвольной программы. Её мне помогли привезти из Китая китайские болельщики. Это китайская порода, пудель ти-кап, потому что она маленькая, должна помещаться в чайную чашку, наша, конечно, не помещается, хорошо кушает просто. Ещё у меня две кошки», — сказала Трусова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

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