Трусова — об отце: старается проникнуться катанием. Считает, что почти всё понимает

Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как семья повлияла на неё в процессе становления спортивной карьеры.
«Серьёзно ли папа на меня влиял, когда шла к спортивным высотам? Раньше — да, он влиял только там, дома как-то настраивал, говорил что-нибудь по поводу тренировок, а последнее время он уже старается, да, прямо участвовать, старается проникнуться фигурным катанием, считает, что он почти всё понимает, но это не так.
Ещё у меня есть два младших брата, одному — 12, другому — 7. Они оба занимаются дзюдо и самбо, это неудивительно, я думаю. Егор, он старший брат, думаю, ему нужно больше учиться, потому что он очень умный, и мне кажется, у него по-другому работает мозг, он больше для учёбы, мне кажется. А Ваня — спортсмен.
Старший брат Егор, мне кажется, ему приятно, что я занимаю места на высоком уровне, рассказывает в школе и даже может, если мы в лифте едем, рассказать кому-то, и сейчас вот брал плакат и карточки, которые с подписями, носил в школу», — сказала Трусова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 9 апреля 2022
-
11:37
-
11:31
-
10:29
-
10:20
- 8 апреля 2022
-
22:55
-
21:49
-
20:52
-
20:40
-
20:03
-
19:26
-
17:53
-
15:57
-
15:45
-
15:34
-
14:00
-
13:40
-
08:24
- 7 апреля 2022
-
23:30
-
22:38
-
21:44
-
20:59
-
20:08
-
19:28
-
17:27
-
16:58
-
16:52
-
14:23
-
11:24
-
09:12
-
07:45
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:30
-
20:38
-
20:25
-
19:52