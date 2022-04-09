Трусова — об отце: старается проникнуться катанием. Считает, что почти всё понимает

Серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как семья повлияла на неё в процессе становления спортивной карьеры.

«Серьёзно ли папа на меня влиял, когда шла к спортивным высотам? Раньше — да, он влиял только там, дома как-то настраивал, говорил что-нибудь по поводу тренировок, а последнее время он уже старается, да, прямо участвовать, старается проникнуться фигурным катанием, считает, что он почти всё понимает, но это не так.

Ещё у меня есть два младших брата, одному — 12, другому — 7. Они оба занимаются дзюдо и самбо, это неудивительно, я думаю. Егор, он старший брат, думаю, ему нужно больше учиться, потому что он очень умный, и мне кажется, у него по-другому работает мозг, он больше для учёбы, мне кажется. А Ваня — спортсмен.

Старший брат Егор, мне кажется, ему приятно, что я занимаю места на высоком уровне, рассказывает в школе и даже может, если мы в лифте едем, рассказать кому-то, и сейчас вот брал плакат и карточки, которые с подписями, носил в школу», — сказала Трусова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

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