Трусова: мне надо всегда что-то новое учить, что-то новое прыгать, так интереснее жить

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, что её вдохновляет.

«Не знаю, мне надо всегда что-то новое учить, что-то новое прыгать, новые цели ставить, и тогда мне так интереснее жить, интереснее тренироваться.

Что-то, наверное, можно воспитать, но, думаю, если не родиться с определённым характером каким-то, то уже никак не изменить. Всегда я, конечно, шла к цели, радовалась успеху какому-то и всегда у меня были призы от родителей: новый элемент — значит, шли и покупали, что я там хотела, просила. Они говорят: «Вот это выучишь — мы купим». И за каждый новый элемент я получала подарки», — сказала Трусова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

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