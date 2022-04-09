Тарасова: если бы российским призёрам ОИ выдали по квартире, то могло бы быть очень хорошо

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что призёры Олимпийских игр в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.

«Если бы российским призёрам ОИ выдали по квартире, то могло бы быть очень хорошо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 также получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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