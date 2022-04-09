Юрист предложил ВАДА отстранять тренеров несовершеннолетних атлетов, пойманных на допинге

Известный финский юрист Лаури Тарасти заявил, что на заседании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) внёс предложение, согласно которому тренеры спортсменов до 18 лет, пойманных на применении запрещённых препаратов, должны отстраняться от международных соревнований до конца дисквалификации подопечных.

«Это было бы моральным уроком. Этот вопрос будет рассмотрен в ВАДА. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», — приводит слова Тарасти Helsingin Sanomat.

Тарасти при этом указывает на то, что юридически доказать причастность тренера к закупке запрещённых веществ бывает очень сложно, поэтому он предлагает ввести персональное отстранение для тренера от международных стартов.

«В этом и есть разница между отстранением и санкциями. Наказание – мера автоматическая, не требующая доказательств. Тренеров, конечно, судили за допинг, но это редко было доказано», — добавил юрист.