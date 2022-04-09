«Правильно. Захотят авто — пойдут и купят». Жулин — о выплатах олимпийцам вместо машин

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что призёры Олимпийских игр в Пекине (Китай) вместо автомобилей иностранных производителей получат денежные компенсации.

«Главное, чтобы компенсация была такой же, как и цена авто. А так, это даже лучше для спортсменов. Не придётся машины продавать. Уверен, что 80 процентов олимпийцев продавали бы автомобили, чтобы закрыть кредиты или ещё что-то другое. Облегчили спортсменам задачу. Всё правильно сделали. Захотят купить машину – пойдут и купят», — цитирует Жулина «РБ Спорт».

Напомним, помимо новой денежной компенсации за неполученные автомобили, призёры Олимпиады-2022 также получат гарантированные денежные средства в размере 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн – за серебряную награду и 1,7 млн – за бронзу.

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