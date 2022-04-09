Камила Валиева опубликовала кадры с яркой фотосессии для Cosmopolitan

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала небольшой бэкстейдж со съёмок для журнала Cosmopolitan Russia.

Валиева предстала в ярком образе: светло-зелёном костюме, бантом на голове, что напоминает стиль японских школьниц. В руках фигуристка держит собаку.

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, обновила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что в декабре 2021 года она сдала положительный тест на допинг. Вручение олимпийского золота сборной России МОК отложил до окончания расследования.

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