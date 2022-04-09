Бойкова: мы лишь участвуем в шоу Плющенко. Наше творчество — фигурное катание и не больше
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, прокомментировала участие дуэта в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле. Отметим, что мероприятие было представлено как патриотическое.
«Друзья! Я хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мы представим исключительно наши программы в рамках шоу. Наше творчество – это фигурное катание и не больше.
Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!» – написала Бойкова в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.
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