Бойкова: мы лишь участвуем в шоу Плющенко. Наше творчество — фигурное катание и не больше

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, прокомментировала участие дуэта в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле. Отметим, что мероприятие было представлено как патриотическое.

«Друзья! Я хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мы представим исключительно наши программы в рамках шоу. Наше творчество – это фигурное катание и не больше.

Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!» – написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.

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