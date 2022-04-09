Кондратюк выступил на шоу «Союз чемпионов» в Туле с программой на песню Высоцкого

Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле выступил с новой показательной программой. Номер поставлен на песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые» в исполнении автора.

Кондратюк также показал олимпийскую произвольную программу на музыку из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

В сезоне-2021/2022 Кондратюк, тренирующийся в группе Светланы Соколовской, стал чемпионом России и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионате Европы. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Марк уверенно выступил в короткой и произвольной программах командного турнира, заняв третье и второе места, что в итоге помогло россиянам стать чемпионами.