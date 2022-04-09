Евгений Плющенко показал на шоу в Туле знаменитый номер «Россия! Россиюшка»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на шоу «Союз чемпионов» в Туле выступил с показательным номером на песню Владимира Дерябкина «Россия! Россиюшка».
С этим номером Плющенко выступал ещё в 2006 году, когда выиграл Олимпийские игры в Турине.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).
Евгений делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании (по 4). Среди всех фигуристов больше наград только у танцевального дуэта Тесса Виртью/Скотт Моир.
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