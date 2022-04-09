Елизавета Туктамышева: хотелось верить, что спорт вне политики, но это оказалось не так

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о своём видении ситуации в мире.
«Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так.
Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности…» — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.
Ранее из-за ситуации на Украине российские фигуристы не были допущены на чемпионат мира — 2022 во Франции.
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