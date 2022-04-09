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Сын Плющенко ответил на вопрос о санкциях в отношении российских фигуристов

Сын Плющенко ответил на вопрос о санкциях в отношении российских фигуристов
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказался о собственном прокате на шоу «Союз чемпионов» в Туле. Также он прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов.

«Я прокатал достойно. Для меня этот прокат достойный, мне свой прокат понравился. Тройные прыжки? Да, будут, я всё сделаю. Они уже у меня близко, я всё сделаю, обещаю.

Не боюсь ли, что коснутся санкции? Я этого не пугаюсь, для меня всё нормально», — цитирует Александра «Спорт-экспресс».

Мать ребёнка, известный продюсер Яна Рудковская, добавила, что к тому времени, когда её сын вырастет, ограничения снимут.

Напомним, в настоящее время российским фигуристам запрещено выступать на международных соревнованиях под эгидой ISU.

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