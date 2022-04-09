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Камила Валиева исполнила уникальный каскад на шоу группы Тутберидзе

Камила Валиева исполнила уникальный каскад на шоу группы Тутберидзе
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России по фигурному катанию Камила Валиева во время шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» исполнила уникальный каскад.

Во время шоу фигуристки не только представляли показательные программы, но и демонстрировали разнообразные сложные прыжки, которыми владеют. Валиева исполнила каскад из пяти прыжков (включая ойлеры) – четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов – ойлер – тройной сальхов.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

В сезоне-2021/2022 Валиева обновила все мировые рекорды – в короткой и произвольной программах и по сумме двух выступлений. Она помогла сборной России выиграть командный турнир, но из-за расследования о положительном допинг-тесте, сданном фигуристкой в декабре 2021 года, медали до сих пор не вручены.

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