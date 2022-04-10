Тарасова прокомментировала предложение отстранять тренеров за допинг несовершеннолетних

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предложение финского юриста Лаури Тарасти Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) об отстранении тренера, чей несовершеннолетний спортсмен был пойман на применении допинга.

«А если дети принимали допинг сами и тренер не имел к этому отношения? То тогда как быть? Не знаю, правильно ли это будет. И вообще не понимаю, почему всё на тренеров хотят вешать. Конечно, спортсмены без тренеров не пьют допинг. Не думаю, что это как-то связано с Тутберидзе и делом Валиевой», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

Ранее на заседании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Лаури Тарасти внёс предложение, согласно которому тренеры спортсменов до 18 лет, пойманных на применении запрещённых препаратов, должны отстраняться от международных соревнований до конца дисквалификации подопечных.