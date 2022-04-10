Плющенко подвёл итоги шоу «Союз чемпионов»
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от итогов его шоу «Союз чемпионов», которое состоялось 9 апреля в Туле.
«Тула, спасибо, это было круто и мощно! Спасибо за такой приём! 15 минут зал стоял в финале! Четверные от наших сильных парней, наши потрясающие спортивные и танцевальные пары, уникальные девушки, наши маленькие спортсмены из «Ангелов Плющенко»! И дядя Женя зацепил в финале 11 бедуинских!
Поэтому «Нас не догонишь»! До встречи в Питере на нашем шоу 16 апреля «Cоюз чемпионов»! Ледовый Дворец! Санкт-Петербург! 3 часа захватывающего спортивного блистательного шоу от чемпионов для вас!» — написал Плющенко в своих соцсетях.
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