Валиева и Хромых одновременно исполнили четверной тулуп

Олимпийская чемпионка в командном соревновании фигуристов Камила Валиева и победительница турнира серии «челленджер» Warsaw Cup 2021 Майя Хромых исполнили четверной тулуп на раскатке шоу «Чемпионы на льду», которое прошло в Минске 9 апреля.

Видео с одновременно исполненным элементом Камила Валиева поделилась в своём телеграм-канале.

Отметим, что в рамках этого шоу зрители увидели выступления олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой, серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой, двукратных серебряных призёров Олимпийских игр в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и многих других.

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