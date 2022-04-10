Валиева и Хромых одновременно исполнили четверной тулуп

Олимпийская чемпионка в командном соревновании фигуристов Камила Валиева и победительница турнира серии «челленджер» Warsaw Cup 2021 Майя Хромых исполнили четверной тулуп на раскатке шоу «Чемпионы на льду», которое прошло в Минске 9 апреля.
Видео с одновременно исполненным элементом Камила Валиева поделилась в своём телеграм-канале.
Отметим, что в рамках этого шоу зрители увидели выступления олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой, серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой, двукратных серебряных призёров Олимпийских игр в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и многих других.
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