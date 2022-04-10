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Дизайнер рассказала об особенностях создания костюма для показательного номера Щербаковой

Дизайнер рассказала об особенностях создания костюма для показательного номера Щербаковой
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Дизайнер костюмов ведущих российских фигуристов Ольга Рябенко рассказала, как создавался необычный костюм олимпийской чемпионки Анны Щербаковой для показательной программы Пекина. За спиной Щербаковой вырастали крылья, в какой-то момент вспыхивавшие нежным светом.

«Было интересно, когда наша Анечка вышла на лёд, а там выступали китайские спортсменки в сияющих платьях. И Аня ехала между ними, как светлячок. Даниил Маркович Глейхенгауз давно хотел поэкспериментировать. Мы пытались сконструировать огоньки на руке. А потом возникла эта идея. Мастера сделали по нашим размерам светодиодные лампы с кнопкой, на которую Аня незаметно нажимает. В складках платья спрятаны аккумуляторные батарейки — достаточно большие и тяжёлые. Кстати, они были зелёные, пришлось вручную перекрашивать. А платье — из нетканого изолона, специального материала для утепления полов, очень тонкого. Чтобы прострочить его на машинке, пришлось повозиться. Но оно того стоило», — приводит слова Рябенко «Экспресс газета».

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