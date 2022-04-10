Дизайнер рассказала об особенностях создания костюма для показательного номера Щербаковой

Дизайнер костюмов ведущих российских фигуристов Ольга Рябенко рассказала, как создавался необычный костюм олимпийской чемпионки Анны Щербаковой для показательной программы Пекина. За спиной Щербаковой вырастали крылья, в какой-то момент вспыхивавшие нежным светом.
«Было интересно, когда наша Анечка вышла на лёд, а там выступали китайские спортсменки в сияющих платьях. И Аня ехала между ними, как светлячок. Даниил Маркович Глейхенгауз давно хотел поэкспериментировать. Мы пытались сконструировать огоньки на руке. А потом возникла эта идея. Мастера сделали по нашим размерам светодиодные лампы с кнопкой, на которую Аня незаметно нажимает. В складках платья спрятаны аккумуляторные батарейки — достаточно большие и тяжёлые. Кстати, они были зелёные, пришлось вручную перекрашивать. А платье — из нетканого изолона, специального материала для утепления полов, очень тонкого. Чтобы прострочить его на машинке, пришлось повозиться. Но оно того стоило», — приводит слова Рябенко «Экспресс газета».
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