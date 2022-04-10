Дизайнер раскрыла секрет костюма «Чудо-женщины», в котором выступала Трусова

Дизайнер костюмов ведущих российских фигуристов Ольга Рябенко рассказала об особенностях шорт костюма серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой для показательной программы Пекина. Трусова предстаёт в образе Чудо-женщины — принцессы амазонок. На первый взгляд в шортах нет ничего особенного, а оказывается, они с подвохом.
«Чтобы шорты хорошо сидели, мы придумали сложную систему застёжек. Так получилось, что фигуристы уже уехали на соревнования, и я следом отправляла Саше методичку, как застегнуть и расстегнуть эту конструкцию. Застёжка там на спине. И ещё несколько поясов, которые должны правильно лежать, чтобы ничего не сборило. Нижняя часть костюма пристёгивается к верху. Ткань тонкая, склеенная, при этом стрейчевая, чтобы было удобно двигаться. Создаёт эффект плотных кожаных шорт», — приводит слова Рябенко «Экспресс газета».
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