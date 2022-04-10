Александр Плющенко выиграл турнир на призы Героя России, лётчика-космонавта Лазуткина
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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александр Плющенко получил третий спортивный разряд и стал победителем турнира на призы Героя России.
«Поздравляем Александра Плющенко с победой и сдачей 3-го спортивного разряда на турнире по фигурному катанию на коньках «На призы Героя России, лётчика-космонавта А. И. Лазуткина». Молодец, Александр. Группа Е.Плющенко/Д.Михайлова/С.Алексеева/А.Значкова/Е.Пушкаш», — сообщается в соцсетях «Академии фигурного катания Евгения Плющенко».
9 апреля в Туле состоялось шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». В шоу приняли участие Александра Степанова и Иван Букин, Алёна Косторная, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и многие другие.
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