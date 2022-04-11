Дмитрий Губерниев тремя словами отреагировал на пост Туктамышевой о спорте вне политики
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в соцсетях. Ранее Туктамышева написала: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности…» Это случилось после шоу «Союз чемпионов», которое прошло в Туле.
«Мы за спорт», — написал Губерниев.
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