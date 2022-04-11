Косторная отреагировала на слова Елены Буяновой, заявившей, что «пока не взяла» Алёну

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная прокомментировала слова тренера Елены Буяновой.

В начале марта 18-летняя Косторная прекратила работу в группе Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА к Буяновой. Недавно тренер заявила, что пока смотрит Алёну, но это ещё не значит, что она её взяла.

«У нас с ней договор: мы пока срабатываемся, понимаем, можем мы работать вместе или нет. Прежде всего вопросы будут ко мне, наверное. Готова ли я идти, продолжать тренироваться, работать в полную силу.

Испытательный срок? Мы просто срабатываемся, привыкаем друг к другу. Пока так», — цитирует Косторную «Спорт-экспресс».



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