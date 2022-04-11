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Алёна Косторная объяснила, почему ушла от Этери Тутберидзе

Алёна Косторная объяснила, почему ушла от Этери Тутберидзе
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В начале марта 18-летняя Косторная перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.

«Хочу сказать так: не зная ситуации, очень сложно судить о том, что произошло. Ситуация осталась между мной и Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению.

Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали: иди отсюда! Но при этом это и не я тренерам сказала: «Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду». Нет, конечно. Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры. Потому что это была командная работа, коллективная. Но мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества всё, что могли, и время пришло», — цитирует Косторную «Спорт-экспресс».

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