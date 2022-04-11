Алёна Косторная высказалась о шоу Евгения Плющенко в Туле, а потом удалила пост

Чемпионка мира 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная прокомментировала своё участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Туле. Мероприятие было представлено как патриотическое.

«Дорогие друзья, официально заявляю, что я не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед нашим шоу. (Проходило два разных мероприятия, никак между собой не связанных.) Наше шоу не должно было нести за собой намерений обидеть, оскорбить или выразить политическую позицию, однако хочу принести искренние извинения всем, кого задело произошедшее», — написала Косторная в своих соцсетях. Впоследствии она удалила пост.

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