Фигуристка Хавронина: отнеслась к отстранению от чемпионата мира среди юниоров философски

Российская фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в паре с Дарио Чиризано, рассказала, как восприняла отстранение от чемпионата мира среди юниоров.



«Как отнеслась к отстранению? Философски. Мы же не можем ничего изменить, это не зависит от нас. Понятно, мы готовились, проходили программы частями, досконально, всё накатывали, были готовы. Но всё шло к тому, что наших не допустят, хотя до последнего не хотелось в это верить. Когда объявили об этом, я пришла в раздевалку и сказала: «Дарик, мы никуда не едем…»



Потом мы начали учить новые поддержки, элементы. Не успели даже расстроиться, потому что решили сразу начать готовиться к следующему сезону. Мы будем выступать на взрослом уровне. Надо тренироваться, не время расстраиваться по поводу юниорского сезона. Конечно, участие в юниорском чемпионате мира давало бы нам баллы. Но что делать… Надо идти дальше и не оглядываться назад», — цитирует спортсменку пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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