Фигуристы Хавронина и Чиризано планируют перейти на взрослые соревнования в новом сезоне

Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано намереваются перейти во взрослые соревнования в следующем сезоне. Об этом сообщили сами спортсмены.



«Мне хотелось перейти в сеньоры. Что в юниорах сидеть? Мне кажется, на первенстве России мы с Дариком были самыми «большими» среди юниорских пар. Мы настраиваемся, готовимся выступать, соревноваться с взрослыми ребятами. Это очень интересно. Новое что-то. Я прямо в предвкушении», — цитирует Хавронину пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).



«В предыдущем сезоне мы, наверное, ещё не были готовы переходить, а после этого самое время», — добавил Чиризано.

Напомним, что в настоящее время российские фигуристы не допускаются до международных соревнований.