Евгения Медведева исполнила чувственный танец под песню Билли Айлиш. Видео

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), россиянка Евгения Медведева выложила новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменка исполняет чувственный танец под песню известной американской исполнительницы Билли Айлиш под названием Happier Than Ever.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм так и не участвовала в соревнованиях. Фигуристка участвует в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

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