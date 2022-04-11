Евгения Медведева исполнила чувственный танец под песню Билли Айлиш. Видео
Поделиться
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), россиянка Евгения Медведева выложила новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменка исполняет чувственный танец под песню известной американской исполнительницы Билли Айлиш под названием Happier Than Ever.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм так и не участвовала в соревнованиях. Фигуристка участвует в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
15:32
-
15:26
-
12:22
-
11:01
-
10:01
-
09:16
-
08:15
- 10 апреля 2022
-
22:15
-
20:18
-
20:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
17:17
-
16:59
-
16:18
- 9 апреля 2022
-
23:53
-
23:20
-
23:01
-
21:57
-
19:27
-
19:14
-
19:01
-
18:19
-
16:58
-
16:49
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
15:22
-
14:58
-
14:53
-
13:50
-
11:37
-
11:31
Партнерский контент