Стало известно, у кого из российских фигуристок самый большой доход за сезон-2021/2022

«КП Спорт» опубликовала рейтинг соревновательных заработков российских фигуристок в завершившемся сезоне-2021/2022.
Самый большой доход за сезон — у олимпийской чемпионки в командных соревнованиях, чемпионки Европы и России Камилы Валиевой. Заработок 15-летней фигуристки составил более $ 111 тыс. (около 9,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Второе место по доходам от соревнований заняла победительница Олимпиады-2022 в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова, заработавшая за медаль $ 52,9 тыс. Всего в актив фигуристки вошло $ 102,9 тыс. (около 8,6 миллиона рублей).
Замкнула тройку российских фигуристок с самым высоким доходом за минувший сезон серебряный призёр ОИ Александра Трусова — $ 30 тыс. за участие в Олимпиаде-2022 и $ 61,2 тыс. в сумме (порядка 5,1 миллиона рублей).
Менее внушительные суммы по итогам сезона заработали Елизавета Туктамышева ($ 26 тыс.), Алёна Косторная и Майя Хромых (обе – по $ 22 тыс.) и Ксения Синицына ($ 5 тыс.).
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 11 апреля 2022
-
20:59
-
18:31
-
15:32
-
15:26
-
12:22
-
11:01
-
10:01
-
09:16
-
08:15
- 10 апреля 2022
-
22:15
-
20:18
-
20:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
17:17
-
16:59
-
16:18
- 9 апреля 2022
-
23:53
-
23:20
-
23:01
-
21:57
-
19:27
-
19:14
-
19:01
-
18:19
-
16:58
-
16:49
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
15:22
-
14:58
-
14:53
-
13:50