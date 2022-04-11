Стало известно, у кого из российских фигуристок самый большой доход за сезон-2021/2022

«КП Спорт» опубликовала рейтинг соревновательных заработков российских фигуристок в завершившемся сезоне-2021/2022.

Самый большой доход за сезон — у олимпийской чемпионки в командных соревнованиях, чемпионки Европы и России Камилы Валиевой. Заработок 15-летней фигуристки составил более $ 111 тыс. (около 9,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Второе место по доходам от соревнований заняла победительница Олимпиады-2022 в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова, заработавшая за медаль $ 52,9 тыс. Всего в актив фигуристки вошло $ 102,9 тыс. (около 8,6 миллиона рублей).

Замкнула тройку российских фигуристок с самым высоким доходом за минувший сезон серебряный призёр ОИ Александра Трусова — $ 30 тыс. за участие в Олимпиаде-2022 и $ 61,2 тыс. в сумме (порядка 5,1 миллиона рублей).

Менее внушительные суммы по итогам сезона заработали Елизавета Туктамышева ($ 26 тыс.), Алёна Косторная и Майя Хромых (обе – по $ 22 тыс.) и Ксения Синицына ($ 5 тыс.).

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