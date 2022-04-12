Загитова и Медведева покажут новые номера на шоу в честь Татьяны Тарасовой в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира в том же виде Евгения Медведева подготовили новые программы к гала-шоу, посвящённому юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова организаторов.

13 февраля Тарасовой исполнилось 75 лет. Посвящённое ей шоу состоится 15 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Фигуристка получает высшее образование, участвует в ледовых шоу и работает на телевидении, не прекращая при этом тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

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