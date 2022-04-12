Вайцеховская: Тарасова говорит, что всю жизнь работала лишь на свою страну. Это лукавство

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась на тему возможной смены гражданства российскими спортсменами на фоне отстранения от международных соревнований.
«Менять или не менять спортивное гражданство — тема очень неоднозначная. Лично я поставила бы во главу угла основной принцип спортивной профессии. А именно — добиваться результата.
Если отбросить всевозможные «Кто что скажет и что подумает?» в остатке мы получим именно это. Когда бесконечно уважаемая мной Татьяна Анатольевна Тарасова говорит, что всю свою жизнь работала только на свою страну, это тоже некоторое лукавство. Хотя бы потому, что в промежутке между Играми-2002 и 2006 она готовила американку Сашу Коэн, а чуть позже взяла под крыло японку Шизуку Аракаву. Первая — вице-чемпионка мира-2004, вторая — чемпионка ОИ-2006.
И это не предательство и не отступление от личных принципов. Это абсолютно нормальная для профессионального тренера ситуация — добиваться максимального результата с тем, с кем ты работаешь», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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