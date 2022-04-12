Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух опубликовал состав участников шоу в Москве в честь Татьяны Тарасовой

Илья Авербух опубликовал состав участников шоу в Москве в честь Татьяны Тарасовой
Комментарии

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух обнародовал в соцсетях состав участников шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которое пройдёт в Москве 15 апреля. По словам Авербуха, в мероприятии выступят:

Алексей Ягудин
Анна Щербакова
Алина Загитова
Евгения Медведева
Камила Валиева
Марк Кондратюк
Виктория Синицина — Никита Кацалапов
Евгения Тарасова — Владимир Морозов
Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин
Александра Степанова — Иван Букин
Дмитрий Алиев
Роман Костомаров
Оксана Домнина — Максим Шабалин
Татьяна Волосожар — Фёдор Федотов
Мария Петрова — Алексей Тихонов
Албена Денкова — Максим Ставиский
Александр Энберт
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьёв
Иван Колесников
Кирилл Зайцев
Николай Колесников
Александра Шинкаренко — Владислав Михайлов.

Отмечается, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в состав участников.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022