Илья Авербух опубликовал состав участников шоу в Москве в честь Татьяны Тарасовой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух обнародовал в соцсетях состав участников шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которое пройдёт в Москве 15 апреля. По словам Авербуха, в мероприятии выступят:

Алексей Ягудин

Анна Щербакова

Алина Загитова

Евгения Медведева

Камила Валиева

Марк Кондратюк

Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин

Александра Степанова — Иван Букин

Дмитрий Алиев

Роман Костомаров

Оксана Домнина — Максим Шабалин

Татьяна Волосожар — Фёдор Федотов

Мария Петрова — Алексей Тихонов

Албена Денкова — Максим Ставиский

Александр Энберт

Ксения Бородина — Дмитрий Соловьёв

Иван Колесников

Кирилл Зайцев

Николай Колесников

Александра Шинкаренко — Владислав Михайлов.

Отмечается, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в состав участников.

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