Появились первые кадры новой программы Алины Загитовой. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова выложила свежее видео в своём телеграм-канале. В видео показан фрагмент нового номера Загитовой, который будет показан на шоу, посвящённом юбилею заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

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