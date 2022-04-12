Появились первые кадры новой программы Алины Загитовой. Видео
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова выложила свежее видео в своём телеграм-канале. В видео показан фрагмент нового номера Загитовой, который будет показан на шоу, посвящённом юбилею заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
14:30
-
14:20
-
14:01
-
13:56
-
13:56
-
12:33
-
10:42
-
10:40
-
10:13
- 11 апреля 2022
-
22:03
-
20:59
-
18:31
-
15:32
-
15:26
-
12:22
-
11:01
-
10:01
-
09:16
-
08:15
- 10 апреля 2022
-
22:15
-
20:18
-
20:02
-
19:45
-
18:40
-
18:02
-
17:17
-
16:59
-
16:18
- 9 апреля 2022
-
23:53
-
23:20
-
23:01
-
21:57
-
19:27
-
19:14
-
19:01
Партнерский контент