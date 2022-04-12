Татьяна Тарасова отреагировала на новость о возможной приостановке «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что телепроект «Ледниковый период» не планируется снимать ближайшей осенью. Ранее об этом сообщил призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух.

«Будет ли продолжаться «Ледниковый период»? Я ничего об этом не знаю. Может, и нехорошо, что проект ассоциируется только со мной? Честно, не знаю. Я приглашённый гость, поэтому ничего не могу сделать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В сезоне-2021/2022 победу в «Ледниковом периоде» одержали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр театра и кино Фёдор Федотов.

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