Татьяна Навка назвала печальным решение о приостановке «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что телепроект «Ледниковый период» не планируется снимать ближайшей осенью. Ранее об этом сообщил призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух.

«Очень печально. Мне жалко, что наша аудитория, любители фигурного катания и зрители Первого канала не смогут в этом году смотреть. Но ничего страшного: были же года, когда не было «Ледникового периода». Поэтому будем ждать лучших времён.

Не думаю, что причиной является начало тренерской карьеры. Энергии Ильи хватит на все направления: и на тренерскую, и на постановку программы в «Ледниковом периоде». Не знаю причину. Думаю, никто её не знает, кроме руководства Первого канала», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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